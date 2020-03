Valentina Pitzalis ha condiviso un tenero post che l'amica Gessica Notaro non ha mancato di commentare con parole d'affetto.

Gessica Notaro e Valentina Pitzalis sono state unite da un destino tragico: entrambe hanno subito un indicibile violenza dalle persone che avrebbero dovuto amarle e proteggerle. Oggi entrambe si battono affinché violenze come quelle da loro subite non vengano più perpetrate dagli uomini nei confronti delle donne.

Gessica Notaro e Valentina Pitzalis

Su Instagram Valentina Pitzalis ha dedicato un post al momento in cui suo nipote, all’indomani del terribile sfregio da lei subito da parte dell’ex (che tentò di ucciderla dandole fuoco), le realizzò una speciale “protesi” a forma di uncino. “Dove hai trovato la forza? La risposta è sempre la stessa! (…) l’ho trovata nell’autoironia e questa foto ne è decisamente la prova! (…) Mio nipote (…) mi aveva costruito la meravigliosa protesi che vedete e appena l’ho indossata ho iniziato a cantare : Sono o non sono il capitano uncino?”, ha fatto sapere la ragazza.

A commentare il suo tenero post è stata l’amica Gessica Notaro, che invece è solita indossare una benda sull’occhio dopo che anche lei subì il terribile attacco da parte del suo ex, Edson Tavares, che le fece tirare addosso dell’acido.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Pitzalis (@valentinapitzalisreal) in data: 2 Mar 2020 alle ore 8:10 PST

La modella ha espresso il suo orgoglio per lo scatto di Valentina e le ha scritto: “Io con la benda e tu con l’uncino conquistiamo il mondo!” Le due sono diventate molto amiche non solo per la terribile storia che entrambe hanno alle spalle, ma anche per l’incredibile coraggio impiegato da entrambe nel tentare di battersi ogni giorno affinché episodi simili non accadano più.