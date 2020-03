La serata di venerdì 6 marzo 2020 ha visto la messa in onda della seconda puntata di Amici, ma anche la finale di Italia's got Talent: gli ascolti.

Venerdì 6 marzo 2020 sono andate in onda diverse trasmissioni senza pubblico a causa dell’emergenza coronavirus: i dati sugli ascolti hanno premiato Amici, con uno share intorno al 20%. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha registrato 19.9% di share con 3,7 milioni di televisori sintonizzati. Su Rai 1 andava in onda invece una puntata speciale di Porta a Porta, mentre su Tv8 è stata trasmessa la puntata finale di Italia’s got Talent. Il vincitore della gara è stato il ventriloquo Andrea Fratellini con Zio Tore.





Ascolti venerdì 6 marzo 2020

La serata di venerdì 6 marzo 2020 ha premiato, per numero di ascolti, la seconda serata del talent show condotto da Maria De Filippi. Amici, infatti, ha interessato 3,7 milioni di telespettatori con uno share pari al 19,9%.

Su Rai 1, invece, è andata in onda una puntata di Speciale Porta a Porta – L’Italia unita ce la farà, che però si è fermata a 3.300.000 telespettatori, con uno share del 14,1%. La serata finale di Italia’s got Talent su Tv8, infine, ha interessato 1.546.000 spettatori con uno share pari a 6.8%.

Per quanto riguarda gli altri programmi, Fratelli Crozza Live in onda su Nove ha registrato 1.291.000 spettatori con il 4.8% di share. La serie tv The Good Doctor su Rai 2, invece, ha appassionato una media di 1.712.000 spettatori pari al 6.4% di share. Presa diretta in onda su Rai 3 ha segnato una media di 607.000 spettatori pari ad uno share del 2.3%.

Mentre Gianluigi Nuzzi conduttore di Quarto Grado su Rete 4 ha raggiunto una media di 1.388.000 spettatori con il 6.8% di share. Il film Big Game – caccia al presidente su Italia 1 ha interessato 1.499.000 spettatori con uno share del 5.7%. Infine, Propaganda Live su La7 ha entusiasmato 1.112.000 spettatori con uno share del 5.3%.