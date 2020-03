Da giorni i fan temono per la salute di Piero Chiambretti, e a fornire loro qualche dettaglio ci ha pensato Barbara D'urso.

Sono molti i fan preoccupati per Piero Chiambretti, il conduttore risultato positivo e che pochi giorni fa ha perso sua madre, anche lei risultata positivi a covid-19 e scomparsa all’ospedale Mauriziano di Torino. A fornire le prime delucidazione sulle condizioni di salute di Chiambretti è stata la collega Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso su Piero Chiambretti

“Sta abbastanza bene”, ha detto Barbara D’Urso a proposito di Piero Chiambretti a Live – Non è la D’Urso. La conduttrice non si è dilungata in spiegazioni e da giorni i fan sono in trepidante attesa di sapere come stia il conduttore, risultato positivo al Coronavirus. Pochi giorni fa Chiambretti ha anche perso sua madre Felicita, risultata positiva al virus e come lui ricoverata presso l’ospedale Mauriziano di Torino.





Al momento Chiambretti non ha offerto aggiornamenti via social né attraverso i canali televisivi, e in tanti gli hanno rivolto i loro migliori auguri attraverso i propri canali social.

Michelle Hunziker, una delle sue ultime ospiti a #CR4: La Repubblica delle donne, aveva annunciato ai fan di stare bene e anche lei aveva rivolto un pensiero all’amico Chiambretti attraverso i social.

Come lei anche Francesca Barra e Vladimir Luxuria avevano rivolto un pensiero d’affetto al conduttore, che sicuramente non sta vivendo un momento facile a causa del lutto e della malattia che l’ha colpito. Barbara D’Urso tornerà a fornire aggiornamenti sulle sue condizioni di salute? In tanti sono in attesa di conoscere ulteriori dettagli.