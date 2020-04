Antonio Zequila è apparso fortemente deluso dal comportamento dei suoi compagni: la reazione dell'attore al Gf Vip

Nella Casa del Grande Fratello Vip i concorrenti sembrano parecchio agitati. Uno su tutti è Antonio Zequila, che pare avere qualcosa da dire su ognuno dei suoi compagni di avventura. Dopo aver suggerito una sessione di recitazione per passare il tempo, Er Mutanda si è però visto rifiutare la sua proposta dalla maggior parte degli inquilini. Così, amareggiato dal loro comportamento, la situazione è presto degenerata. L’attore partenopeo si è dapprima scontrato con Teresanna Pugliese, per poi continuare a lanciare le proprie invettive in giardino con Paolo Ciavarro.

Antonio Zequila contro tutti

Bisogna ammettere che le giornate all’interno della casa di Cinecittà sono lunghe e spesso appaiono interminabili. Per questa ragione i concorrenti Vip si attuano come meglio possono per intrattenersi con attività e passatempi divertenti. Nelle scorse ore, per esempio, avrebbero dovuto improvvisare tutti delle parti attoriali, come appunto proposto da Zequila.

Ma, come detto, quasi tutti hanno snobbato la questione, generando del risentimento nell’interprete napoletano. Il suo commento è stato pertanto parecchio forte: “Non prendono iniziativa. Mi sono rotto, sono i peggiori della specie”

Prendendola dunque sul personale, Antonio ha prima reagito aspramente a un commento di Teresanna. Poi la discussione è continuata in giardino con Paolo Ciavarro. Il figlio d’arte ha così provato a mantenere un dialogo pacifico con il suo compagno di casa. Nello specifico, ha cercato di spiegargli che non deve restarci male se gli altri hanno un’opinione diversa dalla sua.