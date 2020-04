Justine Mattera in quarantena senza veli, i fan: “Sei stupenda”

Justine Mattera senza veli e più sensuale che mai: la showgirl infiamma i social col suo scatto in quarantena.

Uno scatto provocante e praticamente senza veli: così Justine Mattera ha sedotto ancora una volta i suoi fan dei social, rivelando loro come starebbe trascorrendo queste giornate di quarantena per l’emergenza Coronavirus.

Justine Mattera senza veli: foto

Con un sensuale scatto in bianco e nero Justine Mattera ha sedotto i fan dei social: la bella showgirl si è mostrata in casa con un sensuale reggiseno, e nel suo messaggio ha elencato le cose che starebbe facendo durante l’autoisolamento imposto per l’emergenza Coronavirus. “Le lezioni online. La connessione ballerina. Le pulizie. I cani. L’allenamento. La spesa con coda. Lo smartworking. La cucina”, ha scritto nel suo post, che ovviamente è stato “assaltato” dai commenti e dalle lodi dei fan.

L’ex moglie di Paolo Limiti sta trascorrendo la quarantena insieme al marito, Fabrizio Cassata, e ai loro due figli: Vivienne Rose e Vincent Michael.

A parte le giornate in famiglia e la quotidianità casalinga, Justine condivide con i fan soprattutto i suoi allenamenti sportivi in casa (è un’appassionata di Triathlon). “Proviamo ad uscire da questa quarantena meglio di come siamo entrati”, ha scritto in uno dei suoi post in cui, come molti altri personaggi vip, ha esortato i suoi followers a restare in casa, attenendosi alle misure imposte per cercare di contenere l’emergenza Coronavirus. La showgirl, come sempre, ha anche condiviso alcuni suoi scatti bollenti e, in più d’un caso, non sono mancate polemiche al suo indirizzo.