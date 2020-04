Alessandro Egger, da bambino della Kinder a Drag Queen: le foto

Da bambino delle barrette Kinder a Drag Queen, la trasformazione di Alessandro Egger ha stupito tutti.

Alessandro Egger, giovanissimo modello diventato famoso per aver prestato il suo volto alla pubblicità delle barrette Kinder, ha stupito i suoi fan mostrandosi vestito da Drag Queen sui social.

Alessandro Egger: chi è il bambino della Kinder

Classe 1991, Alessandro Egger è un giovanissimo modello di origine Serba, cresciuto in Italia fin dall’età di 6 anni e per la precisione a Como. Nel corso degli anni Egger ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie e show televisivi (2 tra i tanti Pechino Express e Un medico in Famiglia) e di recente ha stupito via social i suoi fan con un’impressionante trasformazione. Con boa di piume, calze a rete e make up marcato, Alessandro Egger si è mostrato con il suo altererò femminile, Alexandra, una sorta di Drag Queen. Nulla da temere però per le fan del bel modello: si tratterebbe solo di un gioco da lui messo in atto in quarantena.





In realtà a quanto pare Alessandro Egger sarebbe fidanzato con una giovanissima collega, anche lei modella: si tratta di Madalina Doroftei. A quanto pare lei sarebbe stata tra le prime sostenitrici dell’appariscente cambio di look del modello: “Come ha reagito la mia ragazza? Mi ha appoggiato. Anzi, mi ha pure aiutato a truccarmi. Quando hai il supporto delle persone a te vicine è tutto più facile. Ora mi scrivono le compagne e le mogli di uomini che si vestono da donna”, avrebbe rivelato il modello. Come lui anche Madalina ha posato per alcune importanti campagne di moda, e due fra i più importanti brand con cui ha collaborato sarebbero Nike e Versace.