Lottie Moss, la bellissima sorella della più nota Kate, appare splendida sul suo profilo social: le foto della modella che stanno sconvolgendo il web

Anche se giovanissima, a 22 anni Lottie Moss sa già come conquistare i fan. La bellissima sorella minore dell’iconica Kate è infatti una nota influencer, che spesso posa in scatti decisamente mozzafiato sul suo profilo ufficiale Instagram. Al momento in quarantena nella casa di famiglia nel Cortswolds, Lottie si è per esempio recentemente mostrata con un costume da bagno assolutamente bollente, che ha messo in risalto soprattuto il suo portentoso lato B.

Lunghi capelli rosa e sguardo seducente, Lottie Moss si è dunque lasciata immortalare accarezzata dal sole. “Non so cosa facciano gli altri in quarantena“, ha scritto la bellissima modella, lanciando poi un suo personale messaggio positivo nei confronti di chi sta soffrendo per la reclusione forzata.

Lottie Moss in aiuto degli altri

“Posso dire che non sono mai stata più serena.

Ho lottato molto negli ultimi anni con me stessa, contro l’ansia e altre cose. In questo momento è la prima volta che mi metto al primo posto. Ho lavorato molto per cercare di ottenere il meglio dalla mia vita e ora mi sento come la versione migliore di me stessa”. Lottie ha dunque offerto dei consigli per superare i momenti bui, precisando di fare sempre del bene perché poi ritorna. “Sono pronta a essere migliore per i miei amici, la mia famiglia e me stessa. Spero che anche gli altri approfittino di questo periodo per riflettere su se stessi. Per capire chi sono e dove vogliono andare”.