Novità importanti per Adriana Volpe: la conduttrice torna in TV con un nuovo format d'intrattenimento.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip Adriana Volpe tornerà alla conduzione di un programma su TV8, insieme ad Alessio Viola. Si tratterà di un contenitore mattutino dedicato all’informazione e all’intrattenimento.

Adriana Volpe: nuovo programma

Per la gioia dei fan Adriana Volpe tornerà in Tv, e questa volta alla conduzione di un format tutto per sé: ad affiancarla sarà il collega Alessio Viola, e il format andrà in onda in fascia mattutina su TV8 a partire dall’estate 2020. Ancora nessuna indiscrezione sul nome del programma, ma i fan sono in trepidante attesa di saperne di più.





La conduttrice Adriana Volpe ha lavorato per moltissimi anni in Rai ma poi – com’è noto – complici anche le sue liti con il conduttore Giancarlo Magalli, ha concluso la sua esperienza per la rete ammiraglia.

Nel 2020 ha preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip dove, nonostante qualche immancabile critica, si è sicuramente conquistata il consenso di buona parte del pubblico. La conduttrice ha lasciato il programma prima della finale perché suo suocero, Ernesto Parli, ha avuto un peggioramento delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il Covid-19. La conduttrice ha fatto in tempo a raggiungere la sua famiglia, ma purtroppo dopo poche ore l’uomo è scomparso.

Sui social Adriana Volpe è stata apprezzata dai fan per il suo modo di fare semplice e diretto: in più di un caso la conduttrice non le ha certo mandate a dire al suo ex collega, Giancarlo Magalli, con cui la querelle è finita in tribunale.