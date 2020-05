Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono la coppia più chiacchierata del Gf Vip: lei sta pensando di presentare la figlia Nina a Paolo.

In un’intervista per il settimanale “Nuovo“, Clizia si è rivelata innamoratissima di Paolo – la coppia si è conosciuta durante le riprese del Gf Vip -, ma qualcosa ancora la frena. Infatti, la donna non ha ancora presentato sua figlia Nina al fidanzato, forse perché ancora provata dalla separazione con Francesco Sarcina. Le sue parole dunque cercano di chiarire una situazione che lei stessa definisce “complicata”.

Gf Vip, Clizia e Paolo

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono una delle coppie più discusse del Gf Vip: innamoratissimi e dolcissimi, ma ancora insicuri sul futuro loro rapporto. Come ha dichiarato l’ex gieffina in un’intervista, infatti, non è ancora certo che lei possa presentare la figlia Nina al compagno. “È una situazione molto delicata, bisogna trattarla con rispetto – ha confessato l’ex gieffina -. Non credo a quei rapporti dove i genitori presentano ai figli tutte le persone che cominciano a frequentare… Innanzitutto dobbiamo viverci e poi capiremo se ci sarà l’incontro con Nina“.

Riguardo invece alcune indiscrezioni sulla loro possibile partecipazione a Temptation Island, Clizia smentisce tutto: “Assolutamente no! Questa è una follia pura.

Non so chi abbia fatto girare queste voci, ma non è proprio nel nostro modo di vivere“. Nonostante questo, però, Clizia ha promesso a sé stessa – e rivelato il suo desiderio – di tornare in televisione. Non sappiamo ancora come e quando, ma forse sarà proprio lei a svelarlo molto preso.