Si è spento all’età di 56 anni Sam Llod, attore americano divenatto famoso per l’interpretazione dell’avvocato in Scrubs, celebre serie cult andata in onda per anni su MTV. All’attore nel 2019 era stato diagnosticato un tumore al cervello inoperabile. I suoi ex colleghi hanno voluto omaggiarlo con un speciale saluto.

Sam Lloyd, alias avvocato “Ted Buckland” in Scrubs, è morto a soli 56 anni. A dare la tragica notizia è stato il suo agente che poi ha spiegato come da tempo l’attore soffrisse di un male incurabile.

Nel gennaio 2019 gli era stato diagnosticato un cancro al cervello inoperabile, che in poco tempo ha coinvolto polmoni, fegato, mascella e colonna vertebrale. Un dramma nel dramma, visto che la sua dipartita è arrivata poche settimane dopo la nascita della sua prima figlia.





Sam Lloyd aveva vestito i panni del comico attore per ben 95 episodi, entrando di diritto nei cuori dei fan e dei suoi colleghi. Zach Braff, alias “JD” ha voluto dargli un ultimo saluto su Twitter:

“Riposi in pace uno dei più divertenti attori con il quale io abbia mai lavorato.

Sam Lloyd era dirompente ogni volta che facevamo una scena insieme. Non avrebbe potuto essere un uomo più gentile. Prenderò sempre cura del tempo che ho trascorso con te, Sammy”.

Rest In Peace to one of the funniest actors I’ve ever had the joy of working with. Sam Lloyd made me crack up and break character every single time we did a scene together. He could not have been a kinder man. I will forever cherish the time I had with you, Sammy. pic.twitter.com/wwyvGNbveG

— Zach Braff (@zachbraff) May 1, 2020