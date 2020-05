La nota conduttrice sportiva si presenta ai suoi followers con un look completamente nuovo. La sua folta chioma bionda viene sostituita da un nuovo look.

Diletta Leotta ha cambiato colore di capelli. Ai suoi followers Instagram si è presenta con un nuovo look: ha abbandonato il suo immancabile biondo puntando su un castano davvero insolito.

Diletta Leotta ha cambiato colore: il nuovo look

La conduttrice sportiva più chiacchierata degli ultimi tempi, si è infatti presentata senza il suo inconfondibile colore di capelli. Tra le più amate dagli italiani, è sempre stata seguitissima sui social. La sue pagine Twitter, Instagram e Facebook contano milioni di followers e ovviamente uno scatto di questo tipo non poteva non creare scalpore. La sua bellezza è innegabile: bionda, mora o rossa è indiscutibilmente una star del web, oltre che del piccolo schermo.

Lo scatto è stato fatto proprio in questi giorni, in piena quarantena. Diletta è in dolce compagnia: insieme al compagno Daniele Scardina, pugile noto come King Toretto, sta trascorrendo le giornate in casa a Milano.

Ma la nota conduttrice sa che nonostante l’amore deve sempre tenere aggiornati i suoi followers, e quindi perchè non fare qualche foto diversa dal solito? Attraverso un filtro, infatti, la Leotta ha trasformato la sua folta chioma da bionda a mora, con annessa frangia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da diletta (@diletta20000) in data: 3 Mag 2020 alle ore 5:35 PDT





Un cambio look, quindi, non indifferente. Lo scatto ha fatto subito il giro del web, allarmando tutti i fan della sua biondissima chioma. Non c’è però nulla da temere, la Leotta non potrebbe mai deludere i suoi followers: il biondo, per lei, rimane un must.