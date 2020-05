L'ex dama Ursula Bennardo si è davvero rifatta? Il gossip e le novità sulla futura moglie di Sossio Aruta

Da qualche mese ha iniziato a circolare con insistenza un gossip che vede come protagonista Ursula Bennardo. L’ex dama di Uomini e Donne è stata di fatto sottoposta ai più intransigenti scandagli di pettegoli e maliziosi, dove molti hanno ravvisato il ricorso della donna alla chirurgia estetica. Ma sarà veramente così?

Una prima smentita era giunta proprio dopo la nascita della piccola Bianca, quando si era iniziato a dire che Ursula apparisse diversa. La futura moglie di Sossio Aruta aveva così voluto precisare di aver solamente preso un po’ di peso durante la gravidanza, quindi le nuove rotondità erano determinate da questo evento. Anche se oggi Ursula è tuttavia tornata in splendida forma, questo gossip pare non volersi placare, diventando al contrario più forte che mai.

Ursula Bernardo rifatta?

Dalle rotondità del fisico, ovverosia del décolleté, ecco che ora i più attenti sono passati a osservare il viso della ex dama del parterre senior del noto dating show mariano.

La domanda che tutti si pongono è dunque se Ursula sia sia rifatta le labbra e gli zigomi. Qualcuno lo ha ipotizzato anche perché sia su Instagram sia in tv la Bernardo aveva parlato in un modo differente dal solito.





Sembrava infatti avere qualche difficoltà nel parlare, come se riportasse qualche gonfiore di un presunto ritocchino estetico. In realtà la diretta interessata ha precisato che tali difficoltà erano dettate dall’apparecchio per i denti. Dunque Ursula Bennardo non si è rifatta labbra e zigomi, ma ha solo deciso di sistemare la propria dentatura.