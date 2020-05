L’ex compagna di Antonio Zequila smentisce le nozze con l'ex gieffino: l'inattesa rivelazione della donna

Antonio Zequila è stato senza dubbio uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip 4. Personaggio parecchio discusso, si è spesso trovato a controbattere con diversi suoi coinquilini, arrivando anche a scontri molto feroci. Come dimenticare, del resto, le liti con Paola Di Benedetto, Antonella Elia o Sossio Aruta? Con quest’ultimo, in particolare, l’attore ebbe un pesante botta e risposta proprio durante la finale, quando vennero tirati in ballo anche argomenti intimi e privati.

Antonio Zequila, matrimonio addio

Molto sono tuttavia i fan dell’artista partenopeo, che in effetti è riuscito ad arrivare alla semifinale del noto reality di Canale 5. Durante il lungo percorso nella casa più spiata d’Italia, Zequila ha sovente parlato della sua ex compagna Marina Fadda, sostenendo di amarla ancora. In una delle ultime puntate si è persino inginocchiato in diretta tv per chiederle di sposarlo dopo aver ricevuto una sua commovente lettera.





Da quel momento, tutti erano convinti che una volta fuori dalla casa di Cinecittà, Antonio Zequila avrebbe convolato a nozze con la sua compagna. Tuttavia la diretta interessata sembra proprio aver ribaltato le carte in tavola. Intervistata infatti di recente da un noto settimanale di attualità, la dentista sarda ha smentito tale notizia. La donna ha precisato di non avere intenzione di sposare l’attore, pur provando un grande affetto per lui. “Devo fare una smentita importante: non ho mai acconsentito e non ho mai parlato di nozze, questa è solo una sua idea. Mi spiace, ma non lo sposerò. Questo equivoco non toglie nulla, comunque, all’affetto che provo per Antonio”: così ha pertanto dichiarato Marina, lasciando di stucco tutti i fan della coppia.