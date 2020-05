Il marito di Silvia Toffanin, Pier Silvio Berlusconi, ha rivelato quale sarebbe la sua vera ossessione.

Pier Silvio Berlusconi è nato il 28 aprile 1969 e ancora oggi sfoggia un fisico longilineo e muscoloso. Il marito di Silvia Toffanin ha confessato che la sua vera ossessione sarebbe lo sport e che per questo si allenerebbe ben 3 volte alla settimana.

Pier Silvio Berlusconi: l’ossessione

La mania di Pier Silvio Berlusconi è quella dello sport: il dirigente televisivo adora praticare sport di gruppo e allenarsi anche quando è solo, per questo ancora oggi, a 51 anni compiuti, sfoggerebbe un fisico invidiabile. Com’è noto dal 2001 Pier Silvio è sposato con la conduttrice Silvia Toffanin, madre dei suoi due figli Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. In realtà il figlio di Berlusconi è padre anche di una terza figlia, Lucrezia Vittoria, nata da una precedente relazione avuta in tenera età (e che per questo, per moltissimi anni è stata tenuta nascosta rispetto alla stampa).





Oggi i rapporti tra padre e figlia sono ottimi, e sembra che Lucrezia Vittoria ami anche trascorrere il suo tempo in compagnia della “matrigna” Silvia Toffanin, con cui si passerebbe meno di 10 anni. Nel 2018 la ragazza è convolata a nozze e sembra che la cerimonia sia stata celebrata in una delle più splendide ville della famiglia Berlusconi. Per quanto riguarda la sua vita privata Pier Silvio ha sempre preferito mantenere un velo di riserbo, e finora lui e Silvia Toffanin non sono convolati a nozze (asserendo, tra l’altro, di “stare bene così”). La coppia è ancora oggi più affiatata che mai, ma hanno preferito non avere dei propri profili social personali.