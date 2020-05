Dopo le polemiche che lo hanno investito Sossio Aruta ha affermato che intraprenderà azioni legali.

Sossio Aruta è stato travolto da un’ondata di critiche per aver detto in un’intervista di essere “disperato” per la situazione di crisi generata dall’emergenza Coronavirus. Dopo le polemiche Sossio ha dichiarato che l’intervista sarebbe stata “pompata” e che lui è intenzionato a intraprendere azioni legali.

L’ex gieffino ha così rettificato quanto riportato sulle varie testate giornalistiche circa le difficili situazioni economiche in cui versava, che non corrisponderebbero alla realtà dei fatti.

Sossio Aruta minaccia azioni legali

Dopo il Grande Fratello Vip Sossio Aruta avrebbe continuato a lavorare ad un banco ortofrutticolo di un mercato, e stando a quanto da lui dichiarato in un’intervista sarebbe stato “disperato” per la situazione economica di forte crisi generata dall’emergenza Coronavirus. I leoni da tastiera si sono scatenati contro l’ex gieffino per tali affermazioni, e lui stesso ha replicato con un video sui social affermando che l’intervista sarebbe stata manipolata: “Io un lavoro ce l’ho e qualcuno neanche quello. Non sto criticando chi lavora al supermercato, ma si evince che non ho chiesto aiuto a nessuno. Non sono un morto di fame, non sono disperato”, ha dichiarato il compagno di Ursula Bennardo, aggiungendo anche che intraprenderà azioni legali contro chi abbia danneggiato la sua immagine e contro coloro che lo abbiano insultato sui social a seguito della vicenda.

Dopo le polemiche Sossio ha organizzato un piccolo party nel giardino di casa sua, testimoniando che lui e la famiglia non se la passerebbero male come molti hanno insinuato a seguito della sua intervista. L’ex gieffino ha anche rivelato che presto convolerà a nozze con la madre di sua figlia, Ursula Bennardo.