Andreas Muller resta in mutande sul palco di Amici Speciali.

Andreas Muller, il ballerino della squadra bianca di ‘Amici Speciali‘, il programma di beneficenza di Maria De Filippi trasmesso su Canale 5, si è esibito sulle note di ‘Get Naked‘ di Britney Spears, sfoggiando ancora una volta tutta la sua sensualità con una coreografia ideata dal noto ballerino e regista teatrale, Giuliano Peparini. Al termine dell’esibizione il danzatore è rimasto in mutande.

Andreas Muller ad Amici Speciali

Nella seconda puntata di ‘Amici Speciali’, il programma di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, andata in onda venerdì 22 maggio, Andreas Muller, il ballerino e vincitore di ‘Amici 16‘, ha esordito con un balletto corale e ad alto tasso erotico che ha attirato l’attenzione della giuria, dei telespettatori e del popolo dei social. Ballando sulle note di ‘Get Naked’ della famosa cantante statunitense Britney Spears, l’artista è rimasto alla fine della sua esibizione in mutande, proprio come era successo sette giorni prima a Gabriele Esposito su ‘Toy Soldier‘.

Chi è Andreas Muller?

Andreas Muller è un ballerino tedesco di 23 anni nato a Singen in Germania. Trasferitosi in Italia, precisamente ad Ancona, quando era ancora bambino, ha intrapreso gli studi di danza all’età di 15 anni e già nel 2015 ha acquistato notorietà partecipando ad ‘Amici‘, lo storico programma di Maria De Filippi, che però è stato costretto a lasciare a causa di un infortunio. Vincendo nuovamente il provino l’anno successivo, il danzatore è riuscito a conquistarsi la vittoria del programma. Dopo aver partecipato alla prima edizione di ‘Amici Celebrities‘ in qualità di tutor di ballo della squadra dei blu, è al momento uno dei protagonisti di ‘Amici Speciali’ con Tim insieme per l’Italia.