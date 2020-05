Nicola Vivarelli di Uomini e Donne ha rivelato che lascerebbe il programma con Gemma Galgani, poi però ha ammesso di provare interesse per Valentina

Nicola Vivarelli sembra davvero intenzionato a conoscere in maniera sempre più approfondita Gemma Galgani. Il giovane corteggiatore ha infatti rifiutato ben tre donne che avevano scritto alla redazione del dating show mariano per lui. Il 26enne ha così ulteriormente confermato di non avere occhi che per la dama torinese. Al punto da avere ammesso di essere pronto a lasciare Uomini e Donne insieme a lei se dovesse rendersi necessario.

Nicola diviso tra Gemma e Valentina

Diverse dame del trono over, come detto, hanno chiaramente manifestato il loro apprezzamento nei confronti di Nicola. Una su tutte e per la precisione Valentina Autiero, che ha già più volte espresso la volontà di conoscerlo meglio. Proprio durante la puntata del 25 maggio, la romana ha peraltro risposto per le rime a Ilaria, una giovane dama propostasi sempre per Sirius.





“Quello che ha detto Valentina non fa una piega, ci ha preso appieno” ha ammesso dal canto suo il Vivarelli, rimasto evidentemente colpito dalla focosità della Autiero. Incalzato peraltro dalla stessa padrona di casa da Maria De Filippi, alla fine ha anche accettato di ballare con lei. Una volta posizionatosi al centro dello studio, con le voci coperte dalla musica, Sirius avrebbe inoltre ammesso che Valentina non gli è indifferente. Durante il ballo la stessa Autiero gli ha inoltre chiesto se l’avrebbe conosciuta al posto di Gemma e lui ha riposto: “Sì, perché no?”. Il tanto desiderato ufficiale di marina ha così aperto sul trono over del programma uno scenario alquanto interessante e movimentato…