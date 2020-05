Uno spettacolo bollente per sette milioni e mezzo di follower! Heidi Klum posta degli scatti che la ritraggono nuda in giardino.

Heidi Klum nuda in giardino. Se la bellissima modella voleva sorprendere i suoi fan ci è riuscita. Proprio nelle scorse ore ha postato degli scatti che la ritraggono tutta nuda stesa a prendere il sole nel suo giardino. Uno spettacolo davvero bollente per sette milioni e mezzo di follower che la seguono ogni giorno. In queste ore, la modella vuole far rimanere a bocca aperta i suoi fan. Oltre la foto bollente, infatti, ha pubblicato il video in cui baciava un maialino. Gli scatti completamente nuda sono da brividi: lo sguardo laterale alla sua schiena mentre chiude gli occhi e increspa le labbra a favor di obiettivo intrigano i fan. Impossibile non notare però la collana luccicante, di quelli che sembrano diamanti, con un ciondolo a forma di cuore.

Che sia un regalo del suo amato marito? Ricordiamo che Heidi è sposata con Tom Kaulitz dei Tokio Hotel. Tra i due la differenza di età è abbastanza notevole. Il musicista, infatti, ha circa 16 anni in meno di lei.

Heidi Klum e gli scatti bollenti

La Klum, insomma, mai come in queste ore sta facendo parlare tantissimo di lei. La sua foto bollente ha fatto il giro di tutti i social. Come al solito, ovviamente, non mancano le polemiche. In un episodio registrato di America’s Got Talent, di cui è giudice, la Klum aveva baciato un maialino. Il siparietto social ha scatenato i commenti dei follower e qualche indignazione, ma Heidi ironica e simpatica ha pensato solo che le porterà fortuna. C’è però da dire che la Klum non è l’unica che ha dato ai social il suo corpo.

Nelle scorse ore anche le foto di un’altra super modella famosissima in tutto il mondo hanno fatto discutere. Stiamo parlando di Naomi Campbell.

Heidi Klum come Naomi Campbell

La donna ha compiuto 50 anni il 22 maggo e, in occasione del suo compleanno, il direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli ha diffuso alcune foto inedite della top model più famosa del mondo realizzate poco più di un anno fa, agli inizi di febbraio. Venere nera è nuda nella metropolitana di New York coperta solo da una borsa della celebre maison. Il prossimo 1 giugno, la tedesca soffierà ben 47 candeline ma per lei il tempo sembra non essere mai avanzato. Con questo scatto artistico lo ha voluto dimostrare. In fondo come diceva un’altra grande artista, Marilyn Monroe, i diamanti restano i migliori amici delle ragazze. Quale modo migliore di festeggiare il compleanno se non con scatti di questo tipo? Resta da attendere il 1 giugno per vedere cosa altro si inventerà Heidi.