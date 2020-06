Nicola Vivarelli è stato elogiato da Ida Platano, che ha benedetto la storia di quest'ultimo con la Galgani.

Ida Platano ha manifestato tutta la sua felicità in merito alla relazione fra l’amica Gemma Galgani e il giovane marinaio Nicola Vivarelli. Durante un’intervista a Uomini e Donne Magazine, la compagna di Riccardo Guarnieri ha dichiarato di appoggiare il rapporto tra l’amica e il 26enne. La differenza d’età per la coppia non costituisce affatto un problema e, di conseguenza, anche la Platano ha manifestato di essere felice per loro.

Ida parla di Gemma

Ida ha dichiarato di avere sentito di recente la Galgani al telefono e di avere avvertito molta serenità nell’amica, nonostante le tante critiche fatte sulla sua relazione con Nicola.

Così si è espressa la Platano: “Personalmente io non trovo strano vedere insieme Gemma e Nicola dallo schermo della televisione e, anzi, da spettatrice oltre che da grande amica di Gemma mi rende felice vederli star bene. Ho sempre incoraggiato Gemma proprio perché non si può mai giudicare una persona senza conoscerla. Io Nicola non lo conosco, ma quando sento la mia amica al telefono percepisco la sua serenità e per me la sua felicità viene prima di tutto.”

La Platano su Vivarelli

“Guardando Nicola, inoltre, vedo in lui sincerità e un coinvolgimento emotivo vero.

Vedo che è interessato non solo all’esteriorità di Gemma ma prima di tutto alla sua personalità, a ciò che di bello ha dentro di sé. E per me non esiste cosa più importante.” Con queste parole, Ida Platano ha sottolineato di essere certa che il giovane marinaio sia interessato alla dama torinese in maniera sincera e che non partecipi a Uomini e Donne nascondendo secondi fini che non fanno riferimento al suo rapporto con Gemma.