Fedez riprende Chiara Ferragni al Lago Maggiore, mentre sta per cimentarsi nel "volo dell'angelo". Scoppia la lite mentre lui gira il video.

Chiara Ferragni si trova sul Lago Maggiore assieme al marito Fedez, che puntualmente si improvvisa come cameraman “disturbatore” e la provoca. La coppia, mentre era in vacanza nella splendida località di villeggiatura, ha pensato di cimentarsi nel “volo dell’angelo”: solo la bionda influencer è andata fino in fondo, il cantante ha invece preferito tirarsi indietro.

Chiara Ferragni sul Lago Maggiore

Forse un po’ per l’orgoglio macchiato, forse anche perché Fedez è un risaputo burlone, durante video che gira mentre la moglie si prepara al salto nel vuoto scoppia la lite.

Il rapper infatti inizia a canzonare la Ferragni, stuzzicandola con frasi ad effetto. “Amore, finché morte non ci separi!”, esclama, per ricevere come risposta un “Ma sei serio? Vai a fare in c***. Ma puoi dire una cosa del genere?”.

Il volo dell’angelo è una pratica estrema, ad alto tasso di adrenalina, che consiste nel volare da una montagna all’altra penzolando agganciati ad un filo metallico.

Fedez tenta di rimediare

Chiara, nel momento in cui Fedez la prende in giro, si trova tutta imbragata con tanto di caschetto protettivo, pronta per il volo. “Ma era per dire che ti amo”, tenta di recuperare il marito, invano.

Il video è visibile sull’account Instagram ufficiale del cantante, che si è detto fiero della scelta di non lanciarsi, facendo il “portatore di borsette”. La coppia non di rado pubblica sui social network siparietti divertenti in cui si prendono in giro, o si fanno scherzi: è spesso e volentieri lo stesso Fedez l’autore di questi, scatenando le ire della più pacata Chiara Ferragni, protagonista delle sue burle.