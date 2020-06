La conduttrice Mara Venier ha messo in evidenza alcune novità sulla conduzione di Domenica In 2020/2021.

Mentre l’attuale stagione di Domenica In è agli sgoccioli, si pensa sin da adesso al prossimo anno. Le prime indiscrezioni vengono proprio dalla presentatrice del programma, Mara Venier, la quale ha recentemente annunciato importanti novità relative alla conduzione di Domenica In 2020/2021.

Il lavoro di Mara Venier

Mara Venier, è stata definita la donna dei “miracoli“. La conduttrice veneta, infatti, da quando ha preso il timone di Domenica In, è riuscita non solo a risollevare gli ascolti, ma anche a raggiungere la concorrenza di Barbara d’Urso. Infatti, Domenica Live ha voluto cambiare programmazione andando in onda subito dopo la chiusura del programma di Rai Uno evitando di sovrapporsi ad esso. Nella prossima stagione Mara sarà sempre alla guida del contenitore domenicale, ma la presentatrice stessa ha rivelato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che ci saranno importanti cambiamenti alla conduzione.

Domenica In 2020/2021

Mara Venier ha annunciato di essere al timone di Domenica In anche per la stagione 2020/2021, ma non ha nascosto di volere “cambiare qualcosina” nella conduzione del programma. La “Zia Mara” vorrebbe infatti allargare la platea delle persone fisse in video. La conduttrice ha sottolineato di voler superare la Domenica In degli Anni ’90 e di desiderare al suo fianco dei compagni di viaggio fissi.

“Due uomini e una donna, non so ancora. Ho tante idee…” ha detto Mara a Tv Sorrisi e Canzoni. Ciò significa che non è affatto da escludere che nella prossima stagione ci sarà un cambiamento importante per quanto concerne la conduzione e il modo di procedere del programma domenicale.