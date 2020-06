Intimo o costume in vista per la bella napoletana Caterina Balivo? Durante una diretta l'incidente sexy, poi la verità della conduttrice in un post.

Incidente sexy per Caterina Balivo. Per la conduttrice è tempo di relax sull’erba ma un movimento falso può trasformare la quiete in un momento “hot”.

Le foto di Caterina Balivo

Per la conduttrice di “Vieni da me” Caterina Balivo è tempo di relax in giardino.

Dopo la fine della stagione televisiva, in cui ha annunciato anche che lascerà il programma per nuovi progetti, la bella napoletana si concede un momento di riposo a casa. Mentre cerca di cambiare posizione su una sedia tra il verde, la gonna si solleva ed appare l’intimo. Caterina prova a tirare giù l’orlo con le mani ma non ci riesce.





“È un costume glitter”

Come se niente fosse, la presentatrice originaria di Napoli, non si ferma e continua a girare il video su Instagram. Parla con le sue fan e fa finta di niente. Il dettaglio non passa inosservato alle spettatrici ed in un commento alle foto pubblicate nel post, rivolgendosi proprio a chi le ha fatto notare di aver visto l’intimo, spiega che si tratta di “un costume glitter”.

Relax time

Caterina in un’altro commento a quegli scatti “incriminati” spiega la verità, com’è andata davvero la cosa: “Volete sapere quanto è durato il mio relax time? Andate a vedere nelle mie stories e ricordate che ciò che vedete sui social non è sempre la realtà”.

Nel video a cui rimanda il post, Caterina spiega che è stata tutta una farsa. “Vi vorrei tanto dire che sono stata qua più di un’ora – confessa Caterina – che tutto questo è nato per caso, che sono in completo relax e invece no! Avevo 10 minuti, ho piazzato tutto qui, fatto la foto e adesso mi vado a rivestire e vado a cucinare”.