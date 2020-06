L'attrice de "Le tre rose di Eva" Licia Nunez ha annunciato di volere un figlio con la compagna Barbara Eboli.

L’ex concorrente di Grande Fratello Vip Licia Nunez e la compagna Barbara Eboli stanno pensando a un figlio insieme allargando così la famiglia. La lontananza dovuta all’esperienza di Licia nel reality ha rafforzato l’unione della coppia, che va avanti ormai da tre anni ed appare più solida che mai.

L’attrice ha deciso di sottoporsi all’inseminazione assistita per avere un bambino ed è stata lei stessa ad annunciarlo nel corso di un’intervista a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Licia e Barbara desiderano avere una bambina che chiameranno Elena o Beatrice.

Licia Nunez e Barbara vogliono un figlio

Con queste parole Licia Nunez si è espressa durante l’intervista a Chi: “Sto iniziando la prima fase dell’inseminazione assistita perché io e la mia compagna vogliamo allargare la famiglia.

Vorrei una femmina. Solo così potrò dimenticare l’inferno nel quale anni fa ero precipitata per il mio bambino mai nato.” Nel 2003 infatti Licia ha avuto un aborto spontaneo: la donna aspettava un bambino da un imprenditore che frequentava in quel periodo. L’attrice si è ritrovata da sola ad affrontare l’aborto, in quanto quell’uomo era sparito. Addirittura quella perdita l’ha fatta cadere nel tunnel dell’alcol, una dipendenza che ha condizionato in maniera negativa la vita di Licia per tanto tempo.





Con Imma Battaglia nessun rapporto

Oggi Licia Nunez non ha più rapporti con la sua ex Imma Battaglia. L’attrice ha sofferto molto per la separazione dall’attivista politica e le due hanno avuto anche un confronto al Grande Fratello Vip. Adesso Licia non prova più nulla per Imma.

Ormai la donna è felice con Barbara Eboli e la sua scelta di allargare la famiglia nasce esclusivamente dalla voglia d’amore, dalla voglia di vivere la vita con gioia e di costruire qualcosa di magico e unico.