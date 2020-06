Fedez ha fatto una splendida sorpresa alla moglie Chiara Ferragni: l'influencer scoppia in lacrime ed emoziona anche tutti i fan della coppia

Chiara Ferragni e Fedez sono certamente una delle coppie più amate dello spettacolo nostrano. Con milioni di fan che li seguono costantemente sui social, molti amerebbero avere una storia d’amore come la loro. Conosciutisi per caso grazie a una rima del rapper in ‘Vorrei ma non posto’, i Ferragnez hanno dunque dapprima coronato il loro matrimonio da favola, per poi dare alla luce il bellissimo e simpaticissimo Leone.

Chiara Ferragni piange di gioia

Insieme hanno peraltro attraversato diversi momenti belli, ma anche tanti periodi difficili. Con la forza dei loro reciproci sentimenti, e in barba agli haters che li prendono costantemente di mira, i due riescono tuttavia a superare sempre tutto.

Nessuno potrà del resto dimenticare la splendida proposta di nozze fatta da Fedez all’Arena di Verona, proprio quando Chiara scoprì di essere in dolce attesa.





Tante cose insieme – imprenditori, influencer, artisti e genitori – Chiara Ferragni e Fedez sono prima di tutto due giovani innamorati l’uno dell’altra.

Così, in occasione di un recente weekend a Forte Dei Marmi per una minivacanza all’insegna del relax, Fedez ha deciso di organizzare una splendida sorpresa alla dolce consorte. Rientrati nella loro stanza di hotel, la cremonese ha infatti trovato una radio sul suo comodino. Accendendola è subito partita una canzone per lei davvero speciale, al punto da farla commuove e piangere di gioia. Il cantante ha intanto immortalato la scena con il telefonino, pubblicando poi il flautato momento sui social per condividerlo con tutti i loro follower.