Sonia Bruganelli è stata nuovamente attaccata dagli haters, che ne hanno criticato l'ostentazione di ricchezza tirando in ballo anche i figli

A finire ancora una volta nel mirino del web è Sonia Bruganelli, popolare consorte dell’altrettanto noto Paolo Bonolis. Per la coppia pare non esserci pace sui social, visto che spesso e volentieri si trovano vittime di attacchi sferrati da parte degli haters.

A scatenare questi ultimi nelle scorse ore è stata per la precisione l’ultima foto pubblicata dall’imprenditrice su Instagram.

Sonia Bruganelli, insulti dagli haters

In essa Sonia ha presentato i nuovi arrivi in famiglia, ossia acquisti e regali appena giunti in casa Bonolis-Bruganelli. Tra le buste ne appare anche una firmata Louis Vuitton e un’altra di Gucci, a conferma del benessere a cui la donna è abituata. Secondo gli haters, tuttavia, tale lusso sfrenato dovrebbe esserle vietato.

Così molti utenti si sono scatenati contro di lei con una serrata pioggia di insulti, riferiti alla sua poca umiltà e alla sua minima comprensione per chi non è altrettanto fortunato in termini economici.

“Comprati un manuale di umiltà”, ha scritto per esempio un utente. “Sei una cafona e una burina. Ti sei arricchita sulle spalle degli altri e fai l’unico lavoro che si addice a un’ignorante come te”, ha poi aggiunto un altro commentatore online.

A peggiorare però decisamente la situazione sono giunte delle inaudite critiche che hanno tirato in ballo i figli di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. “Invece di pensare a scartare i regali, perché non pensi a portare i tuoi figli da un bravo dietologo?”, ha di fatto espresso un hater con puro cinismo e superando decisamente il limite della decenza.