Ida e Riccardo si sono lasciati di nuovo? Un indizio sui social lascerebbe propendere per questa triste ipotesi: ecco di cosa si tratta

Ida Platano e Riccardo Guarnieri paiono essersi lasciati per l’ennesima volta. Tanti sono infatti gli indizi che spingono ad asserire con un certa sicurezza che le cose tra i due non stiano andando per il verso giusto. Primariamente il fatto che né lui né lei abbiano più parlato della loro relazione negli ultimi tempi.

Secondariamente, poi, il fatto che Ida non mostri più anelli nei suoi video su Instagram, lasciando spazio al dubbio che lo faccia appositamente per evitare che qualcuno noti l’assenza di quello di Riccardo.





Ida e Riccardo ai ferri corti?

La questione che la coppia non abbia più condiviso aggiornamenti sta mettendo in allarme anche i follower dei due ex protagonisti di Uomini e Donne.

A commento dei post di Ida e di Riccardo, infatti, molti utenti hanno pubblicato delle forti critiche per il loro attuale comportamento. Sarà forse solo un momento di crisi passeggera che i due vogliono superare lontano dalle attenzioni mediatiche? Nel mentre, ad ogni modo, i pettegolezzi sul loro conto stanno aumentando a dismisura, così come le accuse dei fan sui social.