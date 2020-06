Stefano De Martino ha adottato una nuova regola per il prossimo futuro: ecco di cosa si tratta

Pochi giorni fa, Stefano De Martino ha concesso una nuova intervista a un noto quotidiano nazionale, dove ha dichiarato che d’ora in avanti non parlerà più del suo privato. Il suo scopo è quello di abituare gli amanti dei pettegolezzi a una maggiore “discrezione”.





“La soluzione è ignorare. Non ne voglio parlare, più che altro non per rispetto, ma anche per maturità. Le cose vanno tenute tra le mura di casa propria. Preferisco parlare solo di lavoro, per far abituare le persone a una sorta di discrezione”.

Così ha dunque precisato il marito di Belen Rodriguez, evidentemente riferendosi ai nuovi gossip apparsi sulla popolare coppia.

Stefano De Martino: la nuova regola

L’ex ballerino di Amici pare dunque avere una specie di “nuova regola” per le interviste. Non vuole di fatto rispondere a nessuna domanda sul rapporto con Belen, né fare alcun riferimento alla showgirl argentina. Qualunque giornalista voglia dunque intervistarlo, non dovrà fargli nessuna richiesta specifica sulla donna, né riferimenti alla loro vita privata.

Nel mentre, come per una reazione opposta, la Rodriguez ha invece postato poche ore fa uno sfogo su Instagram, dove parla dell’amore e delle delusioni a esso connesse.