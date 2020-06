Ecco chi è Gabriele Greggio, figlio del popolare conduttore di Striscia la Notizia: foto e privato del 26enne che vive a Londra

Il popolarissimo Ezio Greggio ha presentato sui social il figlio Gabriele, pubblicando il primo post che lo riguarda in occasione del suo compleanno. Gabriele ha appena compiuto 26 anni e si autodefinisce attore, rapper e supereroe. Il giovane è nato dalla relazione tra il presentatore e l’ex moglie Isabel Bengochea, con la quale ha avuto anche il primogenito Giacomo.

Attualmente vive in Inghilterra, precisamente a Londra, anche se ha studiato recitazione a New York. Poi ha continuato gli studi presso la University of the Arts London. Gabriele Greggio è dunque un vero studioso e parla persino cinque lingue.

Il giovane figlio d’arte ha dunque tutte le carte in regola per essere considerato perfetto.

Suo padre non può quindi che esserne orgoglioso, anche perché il ragazzo ha deciso di seguire le orme del genitore nel mondo dello spettacolo. Quello che più colpisce in ogni caso a primo impatto è la grande somiglianza fisica con il conduttore di Striscia la Notizia. Con le fossette e lo sguardo vispo e furbo, Gabriele Greggio è praticamente la fotocopia di papà Ezio. A quanto pare, inoltre, anche caratterialmente i due si somigliano parecchio, essendo peraltro molto legati.