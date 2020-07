Nicola Porro e Rete 4 sono stati querelati dal giudice Antonio Esposito.

Nicola Porro, che si era schierato contro Conte per la Fase2 dell’emergenza, è stato querelato, insieme a Rete 4, dal giudice Antonio Esposito. Porro conduce la trasmissione televisiva “Quarta Repubblica”, talk show molto seguito, che si occupa di politica ed economia a 360°, con la presenza di numerosi ospiti che appartengono al mondo della politica, per creare dibattiti interessanti per i telespettatori.

Nelle ultime ore qualcosa è andato storto e al giudice Antonio Esposito non sono piaciute alcune frasi che ha sentito proprio in questa trasmissione.

Nicola Porro querelato da Antonio Esposito

Antonio Esposito, giudice famoso anche per aver condannato Silvio Berlusconi in via definitiva, ha fatto mandare dal suo avvocato Antonio Grieco una nota in cui spiega che ha deciso di ricorrere alle vie legali. Questa decisione è contro tutti quelli che si sono resi responsabili di quella che secondo lui è vera e propria diffamazione, all’interno del programma Quarta Repubblica.

Secondo il legale la trasmissione ha concesso troppa libertà di parola al giornalista Piero Sansonetti, colpevole di aver affermato che la magistratura è marcia.





Secondo il legale la trasmissione televisiva di Nicola Porro, che ha parlato anche di Silvia Romano, ha consentito al giornalista di affermare che molti processi sono truccati dalla magistratura italiana.

Queste affermazione per Esposito sono davvero molto gravi. Così gravi da aver deciso di passare alle vie legali. “Si è giunti, in maniera inqualificabile, a consentire a Sansonetti di affermare, tra l’altro che molti processi sono truccati trame della magistratura italiana e quella del Giudice Esposito fa parte, sta dentro a questa storia, gridando ‘il Giudice Esposito è uno scandalo‘” è stato scritto nella nota dell’avvocato.