Chi è Letizia, la compagna di Federico Fashion Style? I due hanno una figlia, Sophie Maelle.

In pochi anni Federico Lauri ha raggiunto il successo. Tutte le star e le celebrità della televisione e del web fanno a gara per averlo nelle occasioni importanti. Dopo lo sbarco in televisione, con il programma girato nei suoi saloni, Federico è diventato uno dei parrucchieri più ricercati d’Italia.

Oltre al suo salone di Anzio, infatti, il parrucchiere classe ’89 ha aperto altri negozi tra Milano, Roma e Napoli e anche uno in Sardegna.Fuori dagli studi e dai salotti, Federico Fashion Style ha una vita davvero ricca di impegni. Non tutti sanno che il parrucchiere delle celebrità ha una compagna, Letizia, ed è anche papà di una figlia, la piccola Sophie Maelle.

La compagna di Federico Fashion Style

Federico ha conosciuto Letizia nel lontano 2006. I due, quindi, si conoscono da più di 14 anni. Nel 2017, anche se non sono sposati, sono diventati genitori della loro prima figlia, Sophie Maelle. Sebbene si conoscano da tanti anni, Federico e Letizia hanno ufficializzato la loro relazione solamente il 2 settembre del 2013. Proprio in questa data hanno iniziato la loro convivenza. Federico ha conosciuto Letizia quando ancora era una studentessa dell’ Istituto di Moda Colonna Gatti.

Sin da piccola, dunque, amava la moda e il mondo della bellezza. Nonostante stiano insieme da più di dieci anni, però, non hanno mai compiuto il grande passo, quello del matrimonio. Adesso collabora con il compagno nei saloni di Anzio e di Roma. In particolare, la ragazza è molto presente nelle puntate di Federico Fashion Style, in onda su Real Time.

Letizia e i social

Letizia è molto attiva sui social. Ha aperto su Instagram un profilo in cui pubblica foto di lei e della figlia. Come i più curiosi ricordano, la madrina di battesimo è stata Valeria Marini, la famosa showgirl, molto amica di Federico. Sui social, Letizia è ormai diventata una vera e propria influencer. Ha pubblicato molti scatti di lei e della figlia. In particolare, hanno destato grande tenerezza, le ecografie di Sophie e le foto dei suoi primi mesi di vita.