Rivelazione su Clizia Incorvaia: “Si è stancata di...”.

Da quando, la scorsa estate, Francesco Sarcina rilasció un’intervista in cui ha parlato di un suo presunto tradimento, Clizia Incorvaia è al centro del gossip. La showgirl e influencer, infatti, ha affrontato numerosi problemi e accuse pubbliche. Stando alle parole del cantante delle Vibrazioni, lei avrebbe avuto un flirt con l’attore Riccardo Scamarcio.

A gennaio scorso, Clizia era entrata nella casa della quarta edizione del Grande Fratello Vip per mettersi il passato alle spalle. Tra le mura della casa di Cinecittà, Clizia ha trovato un nuovo amore. Complici sin da subito, l’influencer siciliana si è innamorata di Paolo Ciavarro. In molti non hanno creduto alla veridicità dei sentimenti di Clizia. Il reality è ormai finito da più di quattro mesi e Clizia e Paolo sono più felici che mai.

I due stanno passando le vacanze estive insieme. Sui social postano molte foto che le ritraggono insieme, più felici e uniti che mai.





La rivelazione di Roberto Alessi

È stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi a lanciare una clamorosa indiscrezione.

Nella sua rubrica “Up & Down”, infatti, parlando proprio di Clizia Incorvaia, è uscita una particolare voce. “L’influencer pare si sia stancata di essere sempre avvicinata a un uomo: prima era la moglie di Francesco Sarcina, poi hanno legato il suo nome a quello di Riccardo Scamarcio e ora è la fidanzata di Paolo Ciavarro”. Così ha scritto Roberto Alessi sul suo settimanale. Vuole andare avanti con le sue gambe”. Insomma, la volontà della siciliana sembra essere ben chiara.

Non è finita qui. Sempre secondo le informazioni ottenute da Roberto Alessi, pare che Clizia non voglia più apparire sui giornali con il suo nuovo fidanzato Paolo Ciavarro. “L’ultima sua copertina di coppia con Paolo Ciavarro potrebbe essere la scorsa di Novella 2000”. Con probabilità, la Incorvaia vuole vivere il suo amore lontano da copertine di gossip e talk televisivi. Del resto, nel corso di questi mesi, le critiche alla sua storia e alla sua persona non sono mai mancate.