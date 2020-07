Angela Di Iorio è tornata a parlare di Uomini e Donne precisando il motivo del suo risentimento contro la padrona di casa Maria De Filippi

Nei molti anni di messa in onda del Trono Over di Uomini e Donne, tantissimi sono stati i cavalieri e le dame apparsi in tv in cerca dell’amore. Molti di loro hanno fatto parlare di sé per il loro carattere e l’atteggiamento assunto in trasmissione.

Tra loro c’è sicuramente anche Angela Di Iorio, dama partenopea spesso presa di mira dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.





Soprattutto Gianni ha più volte accusato la donna di prendere in giro i cavalieri che andavano a conoscerla, criticatoli per il loro aspetto fisico ed economico.

All’epoca la signora cercava difatti un uomo benestante, che le consentisse di poter vivere nel lusso. Proprio tale atteggiamento non andava giù agli opinionisti e ai telespettatori da casa, mentre di recente la dama è tornata sulla faccenda spiegando che le sue parole sono state male interpretate.

Angela Di Iorio non perdona Maria

“Tutto è nato da un malinteso”, ha spiegato di fatto Angela Di Iorio, la quale ha poi rimarcato: “Ho fatto una vita di stenti.

A 71 anni sogno di poter tirare un sospiro di sollievo”. L’ex dama ha infine puntato il dito contro la stessa padrona di casa: “Ho amato Maria De Filippi e nonostante la mia sofferenza a Uomini e Donne non riesco a odiarla. Però c’è una cosa che ancora oggi non le perdono: l’aver riso mentre io piangevo. Lei si diverte con il bullismo che Tina e Gianni fanno alle signore anziane e questo non è un buono esempio”.

Come risponderà a tali “accuse” la signora di Mediaset? Nel mentre, la consorte di Maurizio Costanzo sembra aver messo per il momento da parte le beghe lavorative per dedicarsi alle sue vacanze al mare in Toscana.