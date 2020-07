Anna Tatangelo non solo sta spopolando per il nuovo colore di capelli, ma anche per una forma fisica che più perfetta di così non si può

Anna Tatangelo non ha solo deciso di cambiare il colore di capelli, passando a un biondo cenere che le sta divinamente. Da quando si è separata da Gigi D’Alessio, la cantante di Sora sembra infatti essere diventata un’altra persona. Pur avendo sempre sfoggiato un corpo da favola, tuttavia adesso i suoi muscoli sono super allenati, con addominali scolpiti e glutei sodissimi.

Lo dimostrano appieno le ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, dove la si vede in bikini al mare.

Anna Tatangelo, nuova vita

Di recente, la diva della musica nostrana ha rivelato di aver fatto un “colpo matto”. In buona sostanza, nel giro di poco tempo ha voluto tingersi i capelli di biondo.

Quando l’ha comunicato al suo parrucchiere di fiducia, lui è rimasto senza parole, ma il risultato è stato a dir poco fenomenale.





Nel mentre, il rapporto con l’ex Gigi D’Alessio sembra essere tornato sereno ed equilibrato, soprattutto per il bene del loro figlio Andrea, che oggi ha dieci anni.

La decisione di separare le proprie strade è stata del resto presa consensualmente da entrambi, confermando come restino comunque reciprocamente importanti l’uno per l’altra. “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto. Ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me”, ha di fatto precisato la stessa Anna Tatangelo.