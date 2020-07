Irama sorprende i fan: l’annuncio su Instagram

Irama sorprende tutti i suoi fan con un annuncio speciale.

Irama sorprende i suoi fan con un annuncio speciale su Instagram. Stiamo parlando di uno dei cantanti emergenti più amati in Italia, che ha esordito partecipando nel 2016 al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, per poi ottenere il successo nel 2018, quando ha vinto la diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Ha, poi, partecipato a Sanremo nella categoria Big ed è riuscito a vincere anche l’edizione speciale di Amici, che è servita per raccogliere fondi per la Protezione Civile. Nel corso del tempo ha saputo mantenere la sua fama e farsi conoscere sempre di più, diventando un artista davvero molto apprezzato, soprattutto dai più giovani, insieme alla new entry Gaia Gozzi.

Irama sorprende i fan

Irama, che in realtà si chiama Filippo Maria Fanti, ha pubblicato un annuncio sul suo profilo Instagram che ha stupito tutti i fan. Il 28 Agosto uscirà il suo nuovo EP, dopo il successo incredibile ottenuto con il singolo Mediterranea, che è diventato uno dei tormentoni dell’estate. La sua partecipazione ad Amici Speciali non era sicura, ma ha reso molto felici i fan e gli ha permesso di presentare il primo singolo di questo nuovo EP, che sicuramente sarà uno dei più venduti.





“Il mercato musicale continua a preconfezionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle. Quindi se mi chiedi se sono un cantautore, un rapper o una rockstar io non sono niente di tutto questo.

Io sono Irama” con queste parole Irama ha presentato se stesso e il nuovo EP in uscita il 28 Agosto. Un album molto atteso da tutti i fan del cantante.