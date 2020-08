Arisa è irriconoscibile con i capelli biondi e lunghi, ma sono arrivate molte critiche.

Arisa è davvero irriconoscibili con i capelli lunghi e biondi. La cantante ha abituato i suoi fan agli improvvisi cambi di look, soprattutto tenendo conto che negli ultimi anni ha avuto un rapporto molto complicato con i suoi capelli. Arisa ha confessato di soffrire di una malattia che non le consente di avere un’acconciatura come in passato, ma sta cercando in tutti i modi di superare questo problema.

La cantante, però, è stata di nuovo bersagliata dalle critiche.

Arisa irriconoscibile con il nuovo look

Arisa è uno dei personaggi conosciuti più naturale, anche quando si mostra sui social network. La cantante è molto attiva su Instagram e ama condividere con i propri follower tutti i suoi cambiamenti.

In questi anni ha modificato moltissime volte il suo look, sempre in modo naturale, ma spesso è stata criticata. Lei stessa ha ammesso di aver fatto alcuni errori e di essersi pentita. Per esempio, se potesse tornare indietro non si rifarebbe più le labbra. Per quanto riguarda le sue acconciature sta cercando di trovare il giusto equilibrio.

La sua parrucca bionda e lunga, con cui si è mostrata su Instagram, non è piaciuta per niente ai suoi follower. La cantante è stata molto criticata per lo scatto, dopo le numerose critiche riguardo una sua particolare dichiarazione. Arisa ha cercato di rispondere anche a chi ha dimostrato di non apprezzare per niente il suo cambio di look, senza mai perdere la sua simpatia e la sua educazione. Le risposte della cantante sono spesso esilaranti e sa sempre come prendere ogni commento che riceve.

La sua bellezza non è solo estetica, ma anche interiore.