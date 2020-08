Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo, ex protagonisti di Temptation Island, diventeranno presto genitori per la terza volta

I fan più accaniti di Temptation Island sicuramente ricorderanno la coppia formata da Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo. I due presero parte al reality dei sentimenti cinque anni fa. Ecco che oggi, direttamente dai social, è arrivato l’annuncio di un nuovo lieto evento per i due innamorati.

Già genitori di Beatrice ed Enea, avranno infatti presto un terzo figlio, come confermato dalla stessa Alessandra in un suo recente post su Instagram.

La partecipazione di Alessandra ed Emanuele nello show di Canale 5 risale di fatto al 2015, una delle prime edizioni condotte da Filippo Bisciglia.

Tra i due fidanzati non mancarono momenti di crisi, visto che il D’Avanzo si avvicinò parecchio alla tentatrice Fabiola Cimminella. Dopo un falò di confronto molto focoso, decisero tuttavia di rimanere insieme e da quel momento, in effetti, non si sono più lasciati.

La loro storia è stata coronata dalle nozze celebrate nel 2016, un anno dopo la loro esperienza televisiva. Tra gli invitati alla cerimonia ci furono anche parecchi dei personaggi di Temptation della stagione a cui presero parte. Nel 2017 è poi nata Beatrice, mentre nel 2019 è arrivato anche Enea. La dolce scoperta del terzogenito è infine giunta come un vero regalo, ovverosia pochi giorni prima del 27° compleanno della dolce mamma.