Lo sfogo di Deva Cassel contro i detrattori: la figlia di Monica Bellucci accusata di essere ricorsa alla chirurgia plastica.

Deva Cassel, figlia 15enne di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha replicato via social contro gli haters che l’avrebbero accusata di essersi rifatta labbra e sopracciglia. Nella sua replica la giovane modella ha postato alcune foto di quando era bambina a testimoniare che il suo volto non sarebbe affatto cambiato.

Deva Cassel: la replica agli haters

Nonostante due genitori famosi in tutto il mondo Deva Cassel ha sempre vissuto la sua vita lontana dai riflettori, e solo di recente la giovane figlia di Monica Bellucci ha esordito come modella. Sui social Deva è sempre stata molto riservata, ma per la prima volta ha deciso di replicare contro gli haters che l’hanno accusata di aver fatto uso della chirurgia plastica. Lei ha rinnegato le accuse e ha postato alcune foto di quando era bambina, lasciando intendere che il suo volto non sarebbe affatto cambiato:“So che non dovrei dare importanza a certi commenti ma iniziano a influenzare la mia vita quotidiana.

Quindi vi chiedo di smettere di diffondere notizie false quando non avete nessuna prova. Grazie. Ecco la dimostrazione che il mio viso non è affatto cambiato, tranne che per i segni del tempo”, ha scritto nel suo post la giovanissima modella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deva Cassel (@devacassel_) in data: 4 Ago 2020 alle ore 2:26 PDT







Deva oggi è una giovanissima e promettente modella, e da subito la sua bellezza identica a quella di sua madre Monica Bellucci l’ha resa nota in tutto il mondo. Oggi Deva ha un ottimo rapporto anche col padre, Vincent Cassel, che per stare più tempo possibile con lei e Leonié ha raggiunto la sua ex moglie sul lago di Como.