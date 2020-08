Elena Morali ha condiviso una foto in bikini che sta facendo impazzire il web.

Elena Morali ha condiviso una foto in bikini che ha incantato il web. La donna ha mostrato tutta la sua bellezza e le sue curve mozzafiato, per la gioia di tutti i suoi follower. Influencer, artista musicale di dance elettronica e compagna di Luigi Favoloso, la Morali è sempre molto attiva sui social e sa come stupire i suoi fan con i suoi scatti bollenti e le sue avventure.

Visualizza questo post su Instagram Tan bien ✨ Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal) in data: 9 Ago 2020 alle ore 11:40 PDT

Elena Morali in bikini

Elena Morali ha mostrato le sue curve mozzafiato in un bikini che lascia poco spazio all’immaginazione. L’influencer si trova in vacanza alle Baleari, una delle mete turistiche più amate, anche se è appena stata a Porto Cervo.

La donna è stata immortalata di fronte al mare, seduta su una roccia, mentre si gode completamente le sue vacanze, in compagnia del suo compagno Luigi Favoloso. Sembra proprio una sirenetta e il suo corpo statuario ha incantato tutti. Elena Morali è in perfetta forma fisica ed è davvero bellissima, come hanno scritto in molti.

Elena Morali ha 30 anni ed è originaria di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. Si è fatta strada nel mondo della televisione, ma ora è diventata una vera e propria star del web. La sua bellezza è indiscutibile e riesce sempre ad incantare i suoi follower. L’abbiamo vista a “La Pupa e il Secchione”, a “Matricole e Meteore”, al “Chiambretti Night” e a “L’Isola dei famosi”. Capita spesso di vederla nel salotto di Barbara D’Urso.