Barbara D'Urso è stata accusata di aver usato Photoshop nei suoi scatti.

Barbara D’Urso, che si è mostrata in versione runner, ha esagerato con Photoshop? La conduttrice è stata accusata su Instagram da un’ex star del programma Il Collegio, che ha sottolineato un dettaglio particolare in uno scatto pubblicato sui social dalla D’Urso.

La donna è molto attiva sui social network e condivide moltissimi scatti delle sue vacanze, mostrando il suo fisico mozzafiato. Nonostante la sua bellezza naturale, la conduttrice è stata accusata di aver usato Photoshop. L’accusa è arrivata da Gabriele Montuori de Il Collegio.

Barbara d’Urso ha usato Photoshop

Gabriele Montuori de Il Collegio ha spiegato su Instagram che nella foto di Barbara D’Urso si notano quattro dita del piede, invece che cinque. “Barbara continuo a vedere quattro dita del piede” ha scritto il ragazzo. Molti altri utenti hanno sottolineato che c’è qualcosa che non va nel piede, spiegando alla conduttrice che è inutile mostrare il fisico se lo si modifica con Photoshop.

In realtà la conduttrice è davvero in splendida forma, indipendentemente dall’utilizzo del programma di modifica.





La conduttrice ha deciso di non rispondere all’accusa e sicuramente continuerà a pubblicare i suoi scatti. L’estate le sta portando grandi emozioni e momenti di relax e divertimento e non se la farà certo rovinare da alcuni commenti sui social network.

Barbara, che si è mostrata senza trucco, si sta rilassando il più possibile, prima di tornare con grande energia in televisione a settembre. I suoi programmi sono pronti a tornare e a far felici i tantissimi fan che non smettono mai di seguirla, sia sui social che in tv.