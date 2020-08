Cristina Buccino, la frecciatina a Belen: “Per buona pace loro”

Non corre buon sangue tra Cristina Buccino e Belen Rodriguez: la modella ha scagliato una frecciatina contro la showgirl argentina.

Cristina Buccino ha smentito di aver avuto una liaison con Andrea Iannone, e attraverso le sue stories su Instagram ha lanciato una frecciatina contro l’ex compagna del pilota, Belen Rodriguez.

Cristina Buccino: la frecciatina a Belen

Non ci sarebbe stato alcunché tra Cristina Buccino e Andrea Iannone, nonostante i rumor delle scorse settimane parlassero con sempre maggiore insistenza di una presunta liaison tra i due.

A smentire la notizia ci ha pensato la stessa modella, che nel suo sfogo social non avrebbe perso occasione per scagliare una frecciatina contro la rivale, Belen Rodriguez: “Se fosse il mio compagno lo direi (…) Ma non è così, con buona pace delle Rodriguez alle quali non sto particolarmente simpatica. Ma vivo bene lo stesso”, ha dichiarato Cristina Buccino.



Belen nel frattempo si è separata definitivamente e per la seconda volta dal marito, Stefano De Martino, e c’è già chi ha ipotizzato un ritorno di fiamma con Andrea Iannone (amico del fratello della showgirl argentina, Jeremias Rodriguez). La voce per il momento non ha trovato conferme e sembra che per il momento Belen intenda godersi il più possibile del tempo con il figlio Santiago. Nelle scorse settimane l’argentina era stata pizzicata con Gianmaria Antinolfi mentre era intenta a scambiarsi baci bollenti, ma secondo i rumor in circolazione anche questa liaison sarebbe naufragata in un batter di ciglia.

Silenzio stampa anche per quanto riguarda Andrea Iannone che, al momento, risulterebbe essere single. Lui e Belen torneranno davvero insieme come ipotizzato già da qualcuno? Per il momento sui social tutto tace.