Terza cicogna in arrivo per John Legend e Chrissy Teigen

Dopo Miles e Luna, John Legend e Chrissy Teigen hanno annunciato di aver allargato ulteriormente la loro famiglia.

John Legend e sua moglie, Chrissy Teigen, allargano ulteriormente la famiglia: dopo la nascita della piccola Luna e di Miles, la coppia ha annunciato di essere in attesa di un terzo bebè. L’annuncio è stato fatto nel terzo video di Legend, Wild.

John Legend: terzo figlio in arrivo

A sorpresa John Legend e la modella Chrissy Teigen hanno rivelato che molto presto saranno in 5. La coppia ha deciso di rivelare la gravidanza nel video di Wild, dove già s’intravede il pancino sospetto della Teigen (anche Katy Perry ha svelato di essere incinta con un videoclip musicale). La coppia è più felice che mai e a quanto pare anche Miles e Luna non vedono l’ora di diventare fratelli maggiori.

La coppia è convolata a nozze nel 2013 (a Como) e nel 2016 è nata Luna, seguita due anni più tardi dal piccolo Miles.







Chrissy Teigen ha rivelato che dopo la nascita di Luna avrebbe sofferto di depressione post partum, e a tal proposito ha confessato:

“Non pensavo potesse accadere a me. Ho una vita bellissima”, ha ammesso, “voglio che la gente sappia che questa può capitare a chiunque e non voglio che coloro che ne soffrono si sentano in imbarazzo o soli”. Di recente la modella ha invece ammesso via social di aver deciso di rinunciare alle protesi al seno e di essersi sottoposta a un intervento per far rimuovere le due protesi.

Il gesto della modella è stato molto apprezzato dai suoi numerosi fan sui social.