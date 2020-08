Emma Marrone, piccolo incidente in barca: “Mi sento in colpa”

Emma Marrone e il senso di colpa: lo scherzo della cantate al suo amico è finito male.

Emma Marrone sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza all’insegna del relax e del divertimento tra le acque della splendida Capri, in compagnia degli amici. La cantante è stata protagonista di uno scherzo fatto a un amico che, purtroppo, non si è concluso benissimo.

Emma Marrone: l’incidente in barca

Con il suo solito fare giocoso Emma Marrone ha fatto uno scherzo a un amico, che però è stato sfortunatamente vittima di un piccolo incidente. La cantante lo ha spinto in acqua dalla barca in cui si trovavano, e il ragazzo è stato punto da una medusa. “Mi sento in colpa, sono stato io a buttarlo”, ha detto la cantante, che poco dopo si è mostrata sorridente via social proprio in compagnia dell’amico in questione (che nonostante l’episodio ha dato prova di non essersela presa).

La cantante si sta godendo le vacanze estive in barca, nella meravigliosa cornice di Capri.





Si tratta di un periodo sereno per Emma, che nell’ultimo anno ha dovuto affrontare gravi difficoltà: dopo che la sua malattia si è ripresentata e dopo che è stata nuovamente operata, la cantante aveva annunciato con entusiasmo il tour per il suo ultimo album, Fortuna, che purtroppo è stato annullato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Nel giorno del suo compleanno (il 25 maggio) la cantante avrebbe dovuto esibirsi all’Arena di Verona e sui social si è sfogata a causa della situazione drammatica che ha tenuto l’Italia in scacco per via della pandemia. In tanti sui social hanno come sempre incoraggiato la cantante e espresso il loro affetto nei suoi confronti con messaggi carichi di ammirazione.