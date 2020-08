Giulia De Lellis cerca di far ingelosire Andrea Damante? Sui social l'influencer si mostra in lingerie trasparente.

Giulia De Lellis torna a far girare la testa ai fan dei social: l’influencer ha messo in mostra il suo fisico da urlo indossando della biancheria intima semitrasparente, che lasciava ben poco spazio all’immaginazione.

Giulia De Lellis: l’intimo trasparente

Ancora una volta Giulia De Lellis torna ad osare, e lo fa con la biancheria intima: l’influencer, da poco tornata single dopo la seconda discussa rottura con Andrea Damante, si è mostrata in una posa seducente e con della lingerie semi-trasparente. Il suo post ha fatto, come sempre, il pieno di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 24 Ago 2020 alle ore 4:01 PDT







Di recente si è sparsa la voce che Giulia De Lellis e Andrea Damante avessero organizzato il loro ritorno di fiamma così come la loro seconda, discussa, rottura, unicamente per attirare attenzioni su di sé. Nessuno dei due ha fornito spiegazioni in merito ai motivi che li avrebbero spinti a rompere anche questa volta, e sui social i fan sono in attesa di saperne di più.

Durante la separazione dal Dj Veronese l’influencer si era legata ad Andrea Iannone, che però, una volta lasciato, aveva dichiarato di non considerarla il suo “vero amore”. Ora che con Damante la storia è finita si vocifera che Giulia abbia in atto un flirt proprio con un amico del dj veronese, ovvero Carlo Beretta. Sarà vero? I fan sui social sono in attesa di saperne di più.