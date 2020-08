La cantante Emma Marrone ha sorpreso i fan dando loro un lieto e inaspettato annuncio.

Emma Marrone ha rivelato di aver ricevuto inaspettatamente una chiamata dal suo medico. Inizialmente la cantante si sarebbe spaventata pensando al peggio, e invece il dottore le avrebbe dato una lieta notizia che lei ha subito voluto condividere.

Emma Marrone: il lieto annuncio

Nel 2019 Emma Marrone si è trovata a dover far fronte nuovamente alla sua malattia, un nemico invisibile che già in passato aveva minacciato la vita della cantante e che anche questa volta le ha messo i bastoni tra le ruote, costringendola a sottoporsi a una nuova operazione e ad annullare per un po’ i suoi impegni pubblici. Nei giorni scorsi la cantante avrebbe ricevuto una lieta notizia da parte del suo medico, che l’avrebbe avvisata di essere definitivamente guarita: “In base agli ultimi esami sono definitivamente fuori dalla malattia”, ha detto la cantante, senza nascondere di essersi preoccupata quando ha ricevuto l’inaspettata chiamata del dottore.





Si tratta di un periodo roseo per la cantante, che di recente è stata pizzicata col modello norvegese Nikolai Danielsen. I due sono stati paparazzati mentre erano in vacanza insieme e a quanto pare la passione tra i due sarebbe alle stelle.

La cantante ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e per il momento non ha “presentato” ufficialmente il fidanzato via social. I due avrebbero iniziato a frequentarsi nel 2019, ma poi la relazione era stata interrotta forse proprio a causa della malattia della cantante, che si era ripresentata mettendola difronte a un’altra prova difficile e dolorosa. Oggi fortunatamente si tratta solo di un brutto ricordo.