Wanda Nara ha fatto il pieno di like con uno scatto bollente del suo lato b, coperto solo da uno striminzito bikini.

Wanda Nara ha sedotto i fan dei social mostrando il suo prorompente lato B in uno scatto piccante: nella foto la manager di Icardi con uno striminzito bikini fissa il mare, in barca.

Wanda Nara: la foto bollente

I fan dei social sono ormai abituati agli scatti a dir poco provocanti di Wanda Nara, che con il suo corpo tutte curve non perde occasione per sedurre i suoi numerosissimi followers.

In uno dei suoi ultimi scatti la manager di Icardi – in vacanza in barca – ha messo in mostra il suo fondoschiena, coperto soltanto da uno striminzito bikini/perizoma. Lo scatto ha fatto il pieno di like e gli ammiratori della Nara hanno riempito lo scatto di complimenti.

Non sempre le foto piccanti di Wanda Nara hanno conquistato i fan dei social: spesso la showgirl è stata accusata di postare foto “poco decorose” per essere una madre, mentre altri ancora l’hanno insultata per le numerose foto delle sue figlie (in alcuni casi la Nara è stata anche segnalata alle associazioni in difesa dei consumatori perché avrebbe “usato” le sue bambine per sponsorizzare prodotti via social).

La showgirl ha 5 figli: 3 nati dal suo matrimonio (naufragato) con Maxi Lopez, e due nate dalla storia d’amore con l’attuale marito, Mauro Icardi. Proprio per amore del calciatore Wanda Nara ha accettato di trasferirsi a Parigi insieme a tutti e tre i suoi piccoli.