Sossio Aruta è apparso super felice nel dato un sorprendente annuncio ai fan direttamente sui social: le novità sull'ex gieffino

Da qualche tempo Sossio Aruta è diventato uno dei volti più amati e popolari della tv nostrana. Dopo la partecipazione a Campioni, l’ex calciatore è stato infatti protagonista per anni di Uomini e Donne di Maria De Filippi, dove ha conosciuto la sua dolce metà Ursula Bennardo.

Con lei è poi stato a Temptation Island Vip, mentre solo pochi mesi fa lo abbiamo visto arrivare terzo al Grande Fratello Vip 4.

Sossio Aruta: la splendida notizia

Adesso, ad ogni modo, lo sportivo dovrà lasciare da parte per un po’ il piccolo schermo, in quanto pare essere tornato al suo vecchio amore per il pallone. Proprio il diretto interessato ha del resto dato il lieto annuncio ai suoi fan su Instagram, dimostrandosi felicissimo e quasi incredulo.

“Tutto vero!”, ha scritto l’ex cavaliere del Trono Over in uno dei suoi ultimi post, confermando che tornerà a giocare nel Madrigal Casalnuovo.

La squadra di calcio ha già comprato il cartellino di Sossio Aruta, che dunque ora potrà finalmente tornare a sognare i 400 goal in carriera tra professionisti.