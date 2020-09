Amore a gonfie vele per Valeria Liberati e Ciavy: la ragazza ha confessato come starebbe procedendo la loro storia.

Dopo che a Temptation Island si erano detti addio al falò di confronto Valeria Liberati e il fidanzato Ciavy sono tornati insieme, e oggi sembrano più felici che mai.

Valeria e Ciavy: amore a gonfie vele

E’ stata la stessa Valeria Liberati a rivelare che tra lei e Ciavy oggi tutto procederebbe a gonfie vele.

La paura di perdere la donna amata avrebbe spinto Ciavy a cambiare, e oggi le dirette “ti amo” tutti i giorni:





“Temptation Island” ha cambiato me ma anche lui perché lo ha reso l’uomo che volevo. E’ servito ad entrambi per capire ciò che andava cambiato nel nostro rapporto.

[…] Può sembrare banale ma era da tanto che Ciavy non mi chiamava amore, vita mia. Ora mi dice “ti amo” tutti i giorni e questo mi mancava nel nostro rapporto”, ha dichiarato Valeria, la cui decisione di tornare insieme al fidanzato è stata fortemente criticata dai moltissimi che erano rimasti indignati dal falò di confronto per il modo in cui Ciavy l’aveva trattata.

La ragazza ha chiuso completamente i rapporti col single Alessandro Basciano, con cui nel reality show condotto da Filippo Bisciglia sembrava esser diventata sempre più vicina.

“Non è giusto che diventasse chiodo schiaccia chiodo”, ha detto Valeria a proposito della relazione instaurata col tentatore, con cui avrebbe definitivamente chiuso i rapporti. Oggi anche se tra lei e Ciavy le cose procedono a gonfie vele, sembra che lei non abbia intenzione di avere subito un altro figlio. La giovane ha confessato di serbare il sogno di sposarsi, e per l’arrivo di un bebè suo e di Ciavy ci sarebbe ancora tempo.