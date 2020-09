Sophie Codegoni avrebbe rubato e spacciato per sua la foto di una modella russa.

Sophie Codegoni è una giovanissima modella entrata a far parte del cast di Uomini e Donne, dove è stata presentata come “la più giovane tronista” finora entrata nel dating show. I dubbi sulla modella sono molti, e adesso sui social è avvenuto un episodio alquanto strano.

Sophie Codegoni, la foto rubata

Sui social ha fatto scalpore uno scatto che Sophie Codegoni avrebbe “rubato” – e spacciato per suo – dalla collega top model russa Moya Mii. Unica differenza tra le due foto sono i tatuaggi (in quello postato dalla Codegoni mesi dopo la top model russa, non sarebbero visibili).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ksenya (@moyamii) in data: 10 Giu 2017 alle ore 2:36 PDT

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni) in data: 27 Mag 2018 alle ore 2:15 PDT







Sophie Codegoni è già stata al centro di una bufera sui social perché su alcuni profili la data di nascita da lei riportata non sarebbe corrispondente ai 18 anni con cui l’ha presentata Maria De Filippi al datino show, così come per i presunti ritocchini di chirurgia plastica.

Quale sarà la verità? Per il momento sui social in tanti hanno contattato la nuova tronista (e modella per la linea d’abbigliamento di Chiara Ferragni) chiedendole delucidazioni in merito alla “foto rubata” e alla vera età. Sophie si degnerà mai di rispondere? Per il momento sui social tutto tace.