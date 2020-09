Inaspettatamente la conduttrice Barbara D'Urso ha confessato per chi sarebbe solita esprimere il proprio voto in politica.

Lavorando per i canali Mediaset si sarebbe potuto pensare che Barbara D’Urso avesse ideali politici ben precisi, e invece a sorpresa è stata la stessa conduttrice a dare una risposta a tal proposito, del tutto inaspettata.

Barbara D’Urso: la confessione sul voto

Barbara D’Urso ha confessato che da sempre voterebbe a sinistra, e che oltretutto Silvio Berlusconi ne sarebbe al corrente. “Ho sempre votato per il PCI e questo Berlusconi lo sa benissimo. Adoravo Berlinguer”, avrebbe detto la conduttrice, assente inoltre che il padre dei suo figli (Mauro Berardi) fosse di Rifondazione Comunista. L’aneddoto sarà vero? In passato la conduttrice avrebbe anche svelato che Silvio Berlusconi in persona le avrebbe fatto delle avances, che lei avrebbe gentilmente declinato.

“È vero, anni fa il dottor Silvio Berlusconi mi fece la corte. Io ero molto piccola e anche lui era molto giovane ma io non ho mai accettato la sua corte perché in quel periodo…”, ha rivelato la conduttrice, che per quanto riguarda la sua vita privata ha sempre mantenuto la massima riservatezza. Barbara D’Urso ha due figli, Giammauro ed Emanuele, nati dalla sua storia d’amore con Mauro Berardi.

Per anni la conduttrice è stata legata al ballerino Michele Carfora, con cui i rapporti non si sarebbero conclusi nel migliore dei modi. La stessa conduttrice ha confessato: “Dico no ad essere considerata il carnefice mentre in realtà sono la vittima: il mio ex marito non solo mi ha tradito, tanto da indurmi a chiedere la separazione con addebito, ma si è rifatto una vita con un’altra donna dalla quale ha avuto una figlia che ora ha tre anni”.