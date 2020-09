Le due modelle si sono fatte prendere dal divertimento e dall'entusiasmo e sono cadute per terra.

Il Grande Fratello Vip, negli ultimi tempi, ha affrontato argomenti molto delicati. Primo fra tutti l’Ares Gate, che ora sembra essere stato censurato, ma che ha fatto molto discutere. Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno tirato fuori dei dettagli davvero inquietanti.

Proprio di questo doveva parlare Gabriel Garko, che alla fine ha fatto quello che in molti hanno definito un coming out. Nella Casa, però, ci sono anche momenti più leggeri, fatti di divertimento, risate e tanta allegria. Come quello che hanno vissuto Franceska Pepe, che ha fatto arrabbiare Stefania Orlando, e Dayane Mello.

La caduta di Franceska Pepe e Dayane Mello

Quando viene accesa la musica all’interno della Casa del Grande Fratello Vip è impossibile non lasciarsi trasportare. I concorrenti solitamente si alzano e ballano, a qualsiasi ora del giorno, addirittura appena svegli, come è abituata a fare Maria Teresa Ruta. In uno di questi momenti di festa e grande divertimento, Franceska Pepe, che ha conquistato tutti con la sua doccia, ha fatto un bel volo per terra, mentre ballava sopra uno dei pouf come se fosse un cubo.

I concorrenti sono scoppiati a ridere e qualcuno l’ha definita un “pesce tonno” per come è caduta.

Ma non è stata l’unica a testare il pavimento della bellissima Casa più spiata d’Italia. Le ragazze, dopo aver soccorso Franceska Pepe, che fortunatamente non si è fatta nulla, hanno continuato a divertirsi e ballare senza pensieri. Peccato che, poco dopo, anche Dayane Mello è caduta a gambe all’aria sul pavimento. Due belle cadute, che sono state riprese dalle telecamere del GF Vip e ovviamente sono state condivise su tutti i social.